التحالف: استهداف الحوثي للمدنيين في أبها "جريمة حرب"

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستهداف المدنيين عمل إرهابي، مضيفا أن استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي والإنساني.

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن الهجوم الإرهابي على مطار أبها، أدى إلى استشهاد سوري الجنسية وإصابة 21 شخصا.

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وأوضح المالكي أن المصابين في الهجوم من جنسيات مختلفة، (13) من الجنسية السعودية، و(4) من الجنسية الهندية، و(2) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسية البنغلاديشية، مضيفا أن من بين المصابين (3) نساء (مصرية وسعوديتان) وكذلك طفلان من الجنسية (الهندية).

وأشار إلى أنه تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم (3) المستشفى، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج من بينها (13) إصاباتهم طفيفة، و(3) حالات متوسطة وحالتان حرجتان.



وأضاف أن مليشيا الحوثي مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين، مؤكدا أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية يثبت تورط النظام الإيراني في دعم مليشيا الحوثي.



وشدد التحالف العربي على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الصارمة لردع مليشيا الحوثي الإرهابية بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، مضيفا أنه سيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ للهجوم على مطار أبها الدولي، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.