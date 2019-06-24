سفير فلسطين بالقاهرة لـ"العين الإخبارية": قضيتنا سياسية

أكد سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح أن حل القضية الفلسطينية هو حل سياسي بالأساس.



وقال اللوح، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية": "حل القضية الفلسطينية هو حل سياسي وليس حلا اقتصاديا.. أي حديث عن حل اقتصادي يسبق الحل السياسي كمن يضع العربة أمام الحصان".

وأضاف أن فلسطين قيادة وشعبا تطالب بحل سياسي يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وأعماله الاستيطانية بشكل كامل على الأراضي الفلسطينية.



وشدد السفير الفلسطيني على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو/حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.



وأكد رفض إقامة دولة في غزة أو بدونها، قائلا: "نحن نتمسك بأراضي دولة فلسطين في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها وحدة واحدة متكاملة".







وأعلن رفض أي خطة للسلام لا تلبي الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، مضيفا: "نتمسك بمبدأ الأرض مقابل السلام وليس السلام مقابل الازدهار أو السلام مقابل الاقتصاد"، مشددا على أنه لا يمكن بناء اقتصاد تحت سلطة الاحتلال وسلطة الواقع التي تمارسها إسرائيل.

وفيما يتعلق باجتماع وزراء المالية العرب، الأحد، بالقاهرة، أفاد السفير الفلسطيني بأنه تمت الدعوة لعقد هذا الاجتماع من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد طلب من دولة فلسطين، تنفيذا لمخرجات قمة تونس التي عقدت في مارس/آذار الماضي.



واستضافت العاصمة المصرية اجتماعا لوزراء المالية العرب لبحث إمكانية تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بتوفير نحو ١٠٠ مليون دولار للسلطة الفلسطينية شهريا، وحضره وزير المالية الفلسطيني وعدد من وكلاء ونواب وزراء المالية العرب وعدد من المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية.



وتابع مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية أن الهدف من اجتماع الوزراء العرب اليوم هو وضع آلية لتنفيذ مخرجات قمم بغداد ٢٠١٢، وتونس ومكة (٢٠١٩) بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية بوضع 100 مليون دولار شهريا للسلطة لتمكينها وتمكين حكومتها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفسطيني، ومواجهة الحصار المالي المتعمد والمقصود من أمريكا وإسرائيل بهدف تمرير حلول سياسية هزيلة.



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وأفاد بأن الاجتماع كان اجتماعا حاسما في شكله ومضمونه وتوقيته، مستدركا: "لكنه ليس اجتماعا مقررا أو ملزما ولم يتخذ قرارات ملموسة تتحدث عن تقديم أموال بشكل عاجل للسلطة، لكن الحضور استمعوا إلى خطاب مفصل وشرح مفصل من وزير المالية حول الظروف والأوضاع الصعبة التي نمر بها في فلسطين وأوضحوا أنهم سينقلون ما استمعوا إليه إلى حكوماتهم للنظر في ذلك، ووضع آلية لتسديد نسبتهم من شبكة الأمان المالية العربية المقررة للسلطة".

ولفت السفير الفلسطيني إلى أن وزير المالية الفلسطيني عرض اقتراحا للدول العربية بتقديمها المساعدات على صورة قروض يتم تسديدها من السلطة الفلسطينية بعد استرداد أموالها من إسرائيل.



ومنذ فبراير/شباط 2019، ترفض الحكومة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب (المقاصة) من إسرائيل، بسبب قيام الأخيرة باقتطاع جزء منها، تمثل رواتب الأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين.



وتعترض إسرائيل على صرف السلطة الفلسطينية جزءا من موازنتها لذوي الشهداء والأسرى، ما دفعها باستقطاع تلك الأموال من أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين، ما دفع السلطة للاعتراض ورفض تسلم "أموال المقاصة".



وتمثل "أموال المقاصة" المستحقة للسلطة الفلسطينية 70% من إيراداتها المحلية، أما أموال شبكة الأمان العربية (في حال دفعها كاملة) فلا تمثل سوى 50% فقط من أموال المقاصة التي كانت تتراوح قيمتها بين 190 و210 ملايين دولار شهرياً.







وذكر السفير الفلسطيني باجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" بالمجلس الوزاري للجامعة العربية في أبريل/نيسان الماضي، مضيفا أن الرئيس أبومازن نقل للأشقاء العرب الصورة الصعبة التي تعيشها فلسطين بعد الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية ضد الفلسطينيين.



وشدد على دعوة الاجتماع حينها لتفعيل شبكة الأمان المالية العربية عبر شقين: الأول بمنح وهبات تقدمها الدول العربية لموازنة فلسطين، والثاني بالقروض، مضيفا أن بعض الدول العربية لا تسهم بالتزاماتها في موازنة فلسطين، ولا في الصناديق المخصصة لها.

وشدد السفير الفلسطيني على أن رسالتهم كانت واضحة، باسم القيادة والسلطة والشعب الفلسطيني للدول العربية: "إننا بحاجة إلى دعمكم للإيفاء بالتزاماتنا، لأن استمرار هذه الأزمة يحمل في طياتها ومضمونها تهديدا حقيقيا للسلطة الفلسطينية".



ولفت إلى أنه طرح خلال اجتماع وزراء المالية العرب فكرة أن يتم تحديد اجتماع مقبل لمعرفة ردود حكوماتهم حول الطلبات الفلسطيني، مستدركا أن الحضور رفضوا لحين العودة لبلدانهم وإبلاغ حكوماتهم، ثم إبلاغ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وختم السفير الفلسطيني بالقول إنه يتمنى سماع أخبار طيبة بتقديم المساهمات من الدول العربية أو استعدادها لتقديم قروض يتم تسديدها بعد استرجاع أموالهم من إسرائيل.

