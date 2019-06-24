شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ولد الغزواني يفوز بالانتخابات الرئاسية الموريتانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نواكشوط)

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا اليوم أن محمد ولد الغزواني فاز بالانتخابات الرئاسية.

وأظهرت نتائج الانتخابات التي جرت السبت أن ولد الغزاوني انتخب رئيسًا للجمهورية بحصوله على 52,01% من الأصوات.

وحلّ خلف ولد الغزواني وبفارق كبير أربعة مرشحين معارضين هم الناشط المناهض للرقّ بيرام ولد الداه أعبيد الذي تلاه في المرتبة الثانية بحصوله على 18,58% من الأصوات، ورئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد بوبكر الذي حلّ ثالثًا بحصوله على 17,58% من الأصوات. أما في المرتبة الرابعة فحلّ الصحافي بابا حميدو كان (8,71%) في حين حصل أستاذ التاريخ محمد ولد مولود على 2,44% من الأصوات.

وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 62,66% من الناخبين البالغ عددهم الإجمالي 1,5 مليون ناخب.