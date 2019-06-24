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مطالب برلمانية بإعادة رسم الخريطة السياحية لمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى ملك، بطلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة فى إعادة رسم الخريطة السياحية فى مصر، وضرورة أن تكون هناك رؤية علمية من قبل متخصصين يمكن تنفيذها بشكل عملى وبخطوات متدرجة وفقا لما هو متاح من إمكانيات وموارد.

 وأوضح عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من امتلاك الدولة المصرية لثروات سياحية متعددة، إلا أنه حتى الآن لم يحقق قطاع السياحة من خلال الرؤية الحالية الحد الأمثل للاستفادة من تلك المقومات والثروات، وذلك على الرغم من أن الدولة تعتبر سوقا متنوعا لكافة رغبات السياح من حيث السياحة الشاطئية، العلاجية، الدينية، الأثرية.

وأشار عضو مجلس النواب، أن قطاع السياحة بالمقارنة بما تمتلكه دول كثيرة لا يقارن ما نحققه من إيرادات مع الفوارق الشاسعة بيننا وبين تلك الدول التى لا تمتلك مقومات وثروات تتساوى بالدولة المصرية.

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