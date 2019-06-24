شكرا لقرائتكم خبر عن "عبد العال" منتقداً طول أحاديث النواب:"لخصوا الـ100 صفحة فى صفحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد على عبد العال رئيس مجلس النواب، اثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة رفع اليد من جانب عدد من النواب أكثر من مرة ووصفه بالأمر غير المألوف، متابعاً فى كلمته للنواب: "مفيش داعى لرفع اليد على الإطلاق، أنا اتفقت معاكم إنى هدى الكلمة لرئيس هيئة برلمانية ورئيس لجنة ثم 3 نواب، والخبرة تقول إن 100 صفحة ممكن يتم تلخيصهم فى صفحة، مش لازم كل الناس تقول كل حاجة، لخصوا أفكاركم".

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وافق النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة للدولة العام المالى المقبل، ممثلاً عن أعضاء اللجنة فى كلمته أمام البرلمان.

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وأوصى "عبد الواحد" فى كلمته، على ضرورة تنفيذ كافة المشروعات المتعلقة بالهيئة العامة للطرق والكبارى، وتزويدها بالمخصصات التى طلبتها الهيئة، وكذلك تنفيذ مشروعات الطرق بين المحافظات، فضلاً عن تعزيز الهيئة القومية للانفاق، لتنفيذ مشروع القطاع الكهربائى فى العاصمة الإدارية.

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وكذلك أوصت أيضاً بتعزيز الهيئة القومية لقناة السويس، التى أكد رئيس اللجنة أنها لا تتناسب مع حجم المشروعات التى تقوم بتشييدها الآن، مطالباً بضرورة التنسيق بين الوزارات وتوسيع الاستفادة من المشروعات الاستثمارية.

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