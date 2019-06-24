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يوسف العيرجي
تعاقد فريق نهضة بركان لكرة القدم، مع الحارس زهير لعروبي، قادما من المغرب التطواني، بعد نهاية عقده مع “الحمامة البيضاء” بنهاية الموسم الكروي الأخير.
ووقع لعروبي في كشوفات وصيف بطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، عقدا يمتد إلى متم موسم 2021/2020، إذ سيحمل القميص رقم واحد، معوضا بذلك الحارس السابق للنهضة عبد العالي المحمدي.
وانتقل المحمدي إلى فريق أبها السعودي، الممارس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، علما أنه سيلعب موسما واحدا في الديار السعودية.
ويعول نهضة بركان على خبرة لعروبي لتقديم الإضافة للفريق البرتقالي، خاصة في المنافسة القارية، بعد أن ساهم حارسه الجديد في تتويج الوداد الرياضي قبل موسمين بدوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. ن.بركان يضم لعروبي لتعويض رحيل المحمدي – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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