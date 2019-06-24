حملة لمقاطعة السياحة التركية: لا تتواطؤوا في الحرب ضد الأكراد

أطلق مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني-أوروبا، حملة لمقاطعة السياحة التركية، بعنوان:" لا تذهبوا في عطلتكم إلى تركيا لا تتواطؤوا في الحرب ضد الأكراد".

وقال المؤتمر في بيان: "منذ قرابة 40 عاماً، تشن الدولة التركية حرباً دامية ضد الأكراد، مستغلة كافة الموارد الاقتصادية والسياسية" في تحقيق ذلك، مضيفا أن السياحة تعد على رأس تلك الموارد التي تغذي هذه الحرب"، بحسب ما نقل موقع "روجو إنفو" الكردي الناطق بالفرنسية.

واتهم البيان الدولة التركية بإنفاق المليارات على العسكريين الذين غزوا الأراضي وخربوا البيئة في إقليم كردستان، وقصف المناطق السكنية للمدنيين ما جعل الأراضي الكردية لا يمكن العيش فيها".

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وتابع البيان: "الشعب التركي والعمال، والنساء، والأكاديميون والطلبة يدفعون ثمن سياسات المجازر والحروب التي تقوم بها الدولة التركية منذ سنوات ضد إقليم كردستان"، مشيرا إلى أن النظام التركي يكرس جزءا كبيرا من ميزانيته السنوية لدحر الأكراد، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها أنقرة منذ سنوات".

ووفقاً للبيان فإنه باقتصاد الحرب والتحالف الفاشي بين حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، فإن الشعب التركي وإقليم كردستان يزادا فقراً يوماً بعد يوم، في الوقت الذي تزداد فيه أسرة أردوغان وأقرباؤه سلطة وثراءً ويعددون من مكاسبهم بفضل تلك الحرب ضد الأكراد.

واتهم مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني-أوروبا، النظام التركي بتدريب آلاف الإرهابيين من تنظيمات إرهابية مختلفة مثل "داعش" و"النصرة" و"القاعدة"، وذلك من عائدات السياحة"، مضيفاً أن تلك العائدات بمثابة وقود لميزانية الحرب لغزو جنوب كردستان، واكتساب بعض صواريخ S-400 والطائرات بدون طيار وغيرها من التكنولوجيات لتعزيز الحرب القذرة".

واعتبر البيان أن أفضل طريقة لمواجهة حرب الإبادة الجماعية ضد الأكراد هي مقاطعة السياحة، التي تعد أحد المصادر الرئيسية للدخل في تركيا.



