هجوم أبها الإرهابي.. انتفاضة عربية ضد مليشيا الحوثي

أدانت دول عربية الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي الانقلابية الذي استهدف، الأحد، مطار أبها جنوبي السعودية، وأسفر عن استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين.

وأعلن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين، مساء الأحد، في هجوم إرهابي نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية، استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، واعتبرته دليلاً جديداً على التوجهات العدائية والإرهابية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي، مؤكدة أنها محاولة يائسة للنيل من المملكة العربية السعودية.

وأكدت، في بيان، وقوف مصر حكومةً وشعباً إلى جانب السعودية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها.

وقالت الكويت: إن الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي يعد انتهاكا للقوانين الدولية وتصعيدا خطيرا.

ونوهت الخارجية الكويتية في بيان، بأن ھذا العمل "الإرھابي" الذي استھدف مطارا مدنیا یعد انتھاكا صارخا للقوانین والأعراف الدولیة وتصعیدا خطیرا یھدد الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى تقویض فرص إحلال السلام فیھا.

وشدد البيان على وقوف دولة الكویت إلى جانب المملكة العربیة السعودیة وتأییدھا التام في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا واستقرارھا.

وأعربت الكويت عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الضحیة، متمنیة للمصابین الشفاء العاجل، وبأن یحفظ الله السعودیة وشعبھا الشقیق من كل مكروه.

ومن البحرين، أدانت وزارة الخارجية، بشدة هجوم مليشيا الحوثي، مشددة على موقفها الثابت الذي يقف في صف واحد مع السعودية ضد كل من يحاول استهداف مصالحها وأمنها واستقرارها.



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وأبدت تأييدها التام لكل ما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمن واستقرار أراضيها، ودعم جهودها الدؤوبة الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التصدي لممارسات إيران ومختلف الجماعات الإرهابية التي تدعمها ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وتقدمت البحرين بخالص تعازيها لأهالي وذوي الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية.

وشددت وزارة الخارجية الأردنية، على أن أي استهداف لأمن السعودية هو استهداف لأمن المنطقة، معلنة عن مساندة السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وأكد الأردن تضامنه الكامل مع السعودية، وثقته بقدرة المملكة العربية السعودية على حماية أمنها واستقرارها.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية اليمنية، الإثنين، إن الهجوم الإرهابي الجديد الذي شنته مليشيا الحوثي على مطار أبها السعودي، يعد انتهاكا سافرا لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وجددت الخارجية اليمنية التأكيد على أن الاستمرار في هذه العمليات الإرهابية والتي تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، يمثل انتهاكاً سافراً لكل الأعراف والقوانين الدولية لاسيما القانون الدولي الإنساني.

وأشار البيان إلى أن هذا العمل الإرهابي، يعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني على المليشيات الحوثية، ويثبت عدم جدية الحوثيين في السلام.

ودعت خارجية اليمن، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى إدانة هذا الهجوم والاضطلاع بمسؤوليته في إلزام الحوثيين بتنفيذ القرارات الدولية وبما يكفل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

كما أدانت جمهورية ‎جيبوتي بشدة الاعتداء الآثم، معتبرة هذا العدوان المستمر على المطارات والمواقع المدنية إرهابا تمارسه المليشيات الانقلابية في اليمن على أراضي ‎المملكة، مما يستدعي موقفا دوليا حازما لذلك.



وأعلنت جيبوتي دعمها للمملكة العربية السعودية بكل قوة في ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحد من هذا العدوان والدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك الحفاظ على أمن وسلامة مقدسات المسلمين في أرض الحرمين الشريفين.

على صعيد متصل أدانت أفغانستان الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وطالبت المجتمع الدولي بردع المليشيات الحوثية والتصدي لعملياتها التخريبية المتكررة وقتلهم المدنيين في مخالفات واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يجرّم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية التي تعد جريمة حر.