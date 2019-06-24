الكويت: الهجوم على مطار أبها "تصعيد خطير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت دولة الكويت استھداف مليشيا الحوثي الانقلابية مطار أبھا جنوب المملكة العربیة السعودیة، مساء الأحد، مؤكدة أنه يعد انتهاكا للقوانين الدولية وتصعيدا خطيرا.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان، أن ھذا العمل "الإرھابي" الذي استھدف مطارا مدنیا یعد انتھاكا صارخا للقوانین والأعراف الدولیة وتصعیدا خطیرا یھدد الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى تقویض فرص إحلال السلام فیھا.

وشدد البيان على وقوف دولة الكویت إلى جانب المملكة العربیة السعودیة وتأییدھا التام في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا واستقرارھا.

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وأعربت الكويت عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الضحیة، متمنیة للمصابین الشفاء العاجل، وبأن یحفظ الله السعودیة وشعبھا الشقیق من كل مكروه.

واستشهد شخص وأصيب 7 آخرون، مساء الأحد، في هجوم نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، حسب ما أعلن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأضاف المالكي، في بيان، أن الشخص المتوفى سوري الجنسية وكان مقيما بالمملكة العربية السعودية، واستشهد متأثرا بإصابته في الهجوم.