مصر تدين بشدة استهداف الحوثي مطار أبها السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية واستهدف مطار أبها السعودي، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين، مؤكدة أنها محاولة يائسة للنيل من المملكة العربية السعودية.

وأكدت، في بيان، وقوف مصر حكومةً وشعباً إلى جانب السعودية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها.

وأعلن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين، مساء الأحد، في هجوم إرهابي نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية، استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وأضاف المالكي، في بيان، أن الشخص المتوفى سوري الجنسية، وكان مقيما بالمملكة العربية السعودية، واستشهد متأثرا بإصابته في الهجوم.