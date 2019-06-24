أعلن محمد فال ولد بلال، رئيس اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات، فوز محمد ولد الغزوانى فى الانتخابات الرئاسية التى نظمت، السبت.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية، إن النتائج الأولية غير النهائية، أكدت فوز المرشح الغزوانى الذى حصل على 52% من أصوات الناخبين.
وأكد رئيس لجنة الانتخابات أن هذه النتائج تبقى مؤقتة حتى يجيزها المجلس الدستورى، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة فى هذه الانتخابات بلغت 6.62%.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. إعلان فوز محمد غزوانى برئاسة موريتانيا بنسبة 52% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.