عاجل.. إعلان فوز محمد غزوانى برئاسة موريتانيا بنسبة 52%

أعلن محمد فال ولد بلال، رئيس اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات، فوز محمد ولد الغزوانى فى الانتخابات الرئاسية التى نظمت، السبت.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية، إن النتائج الأولية غير النهائية، أكدت فوز المرشح الغزوانى الذى حصل على 52% من أصوات الناخبين.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات أن هذه النتائج تبقى مؤقتة حتى يجيزها المجلس الدستورى، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة فى هذه الانتخابات بلغت 6.62%.