الطيران السعودي يعلن عودة الملاحة في مطار أبها واستئناف الرحلات

أعلنت هيئة الطيران المدنى السعوديى عن عودة الملاحة فى مطار أبها الدولى واستئناف الرحلات، وذلك بعدما وقع هجوم إرهابى من مليشيا الحوثى الإرهابية على المطار اليوم، حسبما نقلت "سكاى نيوز".
وكان المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى، قد صرح أنه عند الساعة 9:10 من مساء اليوم وقع هجوم إرهابى من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولى ، والذى يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
وأوضح العقيد المالكى أن الهجوم الإرهابى نتج عنه شهيد من الجنسية السورية- رحمه الله- ، وإصابة (7) مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقى عن هذا العمل الإرهابي.
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