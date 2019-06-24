الارشيف / اخبار العالم

الطيران السعودي يعلن عودة الملاحة في مطار أبها واستئناف الرحلات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت هيئة الطيران المدنى السعوديى عن عودة الملاحة فى مطار أبها الدولى واستئناف الرحلات، وذلك بعدما وقع هجوم إرهابى من مليشيا الحوثى الإرهابية على المطار اليوم، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وكان المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى، قد صرح أنه عند الساعة 9:10 من مساء اليوم وقع هجوم إرهابى من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولى ، والذى يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكى أن الهجوم الإرهابى نتج عنه شهيد من الجنسية السورية- رحمه الله- ، وإصابة (7)  مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقى عن هذا العمل الإرهابي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطيران السعودي يعلن عودة الملاحة في مطار أبها واستئناف الرحلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا