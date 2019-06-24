شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 11 حوثياً بينهم قيادي ميداني بمواجهات شرقي تعز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تعز)

لقي 11 من مليشيات الحوثي الانقلابية أمس (الأحد) مصرعهم بينهم قيادي ميداني في مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني شرق تعز.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن قوات الجيش اليمني هاجمت مواقع المليشيا في الجبهات الشرقية والشمالية وأسفرت المواجهات عن مصرع 11 من عناصر المليشيات بينهم القائد الميداني المدعو «أبوقصي»، فيما أصيب العشرات بقصف مدفعي عنيف استهدف الخطوط الدفاعية والأمامية.

كما نجح الجيش اليمني في تفكيك شبكات ألغام وتدمير دبابة ومدرعة.