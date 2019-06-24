شكرا لقرائتكم شاهد الصور الأولى للهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رصدت كاميرا "العربية"، مساء الأحد، آثار الهجوم الإرهابي الحوثي على مواقف سيارات مطار أبها الدولي في السعودية حيث اسفر الهجوم عن سقوط قتيل واصابة 7 آخرين.

وبحسب الصور تضررت واجهات بعض المحلات، وتهشم زجاج بعض السيارات التي كانت بالقرب من مكان الهجوم.

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وأعلن مطار أبها الدولي استئناف الحركة الجوية، وذكر في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر:" ‏أعزاءنا المسافرين ..نود التنويه بأن تم استئناف الحركة الجوية في ‎#مطار_أبها الدولي وهي الآن تسير بشكل طبيعي".

هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (21:10) بالتوقيت المحلي من مساء اليوم وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، وأوضح أن الهجوم الإرهابي نتج عنه قتيل من الجنسية السورية، وإصابة (7) مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.

هذا ودانت كل من الإمارات والبحرين والكويت ومصر وجيبوتي الهجوم الإرهابي.