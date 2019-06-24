مصر تُدين حادث استهداف موقف سيارات بمطار أبها السعودي

أ ش أ
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات حادث استهداف ميليشيا الحوثي في اليمن موقف سيارات بمطار أبها السعودي باستخدام طائرة مُسيرة ، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين.
وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد - على وقوف مصر حكومةً وشعبًا إلى جانب حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها.
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