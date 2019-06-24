شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: أردوغان سيضطر لتقديم تنازلات بعد خسارته مدينة إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة، أن هناك تداعيات كبيرة على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ومستقبل حزبه العدالة والتنمية فى المقام التالى خاصة بعد خسارته مدينة إسطنبول لصالح المعارضة التركية.

وقال أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة، أن هناك اتهامات من داخل حزب العدالة والتنمية تتصاعد بقوة ويتم اتهام اردوغان بإساءة التقدير والفشل فى إدارة المعركة مع المعارضة التركية وهو ما سيؤدى لاستثمار المعارضة وتعدد مصادرها من شخصيات مثل أحمد داوود أوغلو صاحب نظرية تصفير المشاكل.

وتابع الدكتور طارق فهمى: سيعمل أردوغان على مزيد من التنازلات وربما التهدئة التى ستؤثر على استقرار الأوضاع داخل الحزب ومن المتوقع أن تستثمر المعارضة ذلك مما سيؤدى لمزيد من الاحتقانات السياسية والإعلامية، مستطردا: فى كل الأحوال الحزب سيمر بمرحلة حاسمة فى تاريخه ومن المتوقع أن يزيد التوتر السياسى وواسع رقعة وخريطة المعارضة فى وجه أردوغان.

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