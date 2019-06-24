شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يصوت اليوم نهائيا على العلاوة وقوانين ربط الموازنة والخطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأخذ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

كان المجلس قد وافق خلال جلسته السبت فى المجموع على مشروع القانون وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته، ونبه عبد العال على النواب خلال جلسة الأحد على ضرورة الحضور لأنه سيتم الموافقة النهائية على علاوات يوليو بشأن المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وهو من القوانين التى تحتاج إلى موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، قائلا: "كله يحضر بكرة وإلا ستحاسبون فى دوائركم حساب عسير"، مؤكدا على أن هذا القانون سيطبق من أول يوليو.

ويصوت أيضا اليوم المجلس على قوانين الموازنة والخطة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019 / 2020، وعددها 51 مشروع القانون والموافقة عليها بالأغلبية.