شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الإسكان الاجتماعى يؤكد الجدية فى حل أزمة السكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروعات الاسكان الاجتماعى التى شهدناها خلال السنوات القليلة الماضية تؤكد عزم الدولة على القضاء على أزمة السكن، وأن هناك جدية فى التعامل مع هذا الملف من قبل الجهات المعنية به على أرض الواقع.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك بعض النقاط بشأن مشروعات الإسكان الاجتماعى ولكنها لا تعنى عدم الوصول للهدف المنشود وجميع هذه الملاحظات يمكن تلاشيها بقليل من الضوابط فى هذا الملف، مطالب بتقديم تقرير مفصل لعدد المشروعات التى تم تنفيذها وتلك التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وطالب عضو اللجنة، إعادة تغيير آلية تسليم الوحدات السكنية وضرورة وضع ضوابط ميسرة للشباب، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعى شهدت نجاح ولابد أن يكون هناك تطوير دائم لاستمرار نجاح المنظومة وتلاشى بعض النقاط.

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