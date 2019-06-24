شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحيم علي يطلق مبادرة "خلّى العالم يعرفهم" ويدعو للهتاف باسم الشهيد "عمر القاضي" فى مباراة مصر القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الدكتور عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير البوابة نيوز مبادرة "خللي العالم يعرفهم" ودعا الجماهير للهتاف باسم الشهيد عمر القاضي ورفع صورة مع أبطال الكمين رقم 14 أثناء مباراة مصر القادمة في الدقيقة 14.

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وقال "علي" في تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أدعو كل المصريين والمشجعين للهتاف باسم الشهيد عمر القاضي وأبطال الكمين رقم 14 الذين استشهدوا فجر أول أيام عيد الفطر المبارك، ورفع صورهم عاليا فى سماء استاد القاهرة ليعرفهم العالم أجمع".

وأطلق عضو مجلس النواب هاشتاج للتفاعل علي مواقع التواصل الاجتماعي #اهتفو_لعمر_القاضي_وارفعوا_صورة_دقيقه١٤.

وكانت العناصر الإرهابية قد استهدفت قوات الشرطة بكمين بطل 14 بمدينة العريش فجر يوم عيد الفطر، مما أسفر عن استشهاد 8 من أبطال الكمين، وتمكنت قوات العمليات الخاصة من تعقب العناصر الإرهابية المنفذة للهجوم والقضاء على 16 عنصرا منهم أثناء محاولتهم الهروب بعد الهجوم على الكمين.