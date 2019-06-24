الخارجية المصرية تدين استهداف الحوثيين مطار أبها السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، استهداف ميليشيا الحوثي في اليمن لموقف سيارات بمطار أبها السعودي، باستخدام طائرة مُسيرة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة سبعة آخرين.

وأكد البيان وقوف مصر حكومة وشعبًا إلى جانب حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة، ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها.