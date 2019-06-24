محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:
أنهت محافظة السويس استعداداتها لانطلاق كأس الأمم الأفريقية "كان 2019"، ويستضيف ستاد السويس الرياضي، مباريات المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات تونس وأنجولا ومالي وموريتانيا.
وينطلق على ستاد السويس الرياضي، أولى مباريات المجموعة الخامسة، اليوم الاثنين، مباراة تونس وأنجولا ثم مالي وموريتانيا.
وشهد الاستاد خلال الأشهر الأربعة الماضية، أعمال تطوير واسعة شملت أرضية المعلب ومقاعد المدرجات وترقيمها، وتطوير المقصورة الرئيسية بالكامل وإنشاء غرفتين جديدتين للملابس ليصبح عدد غرف اللاعبين 4.
وتم إنشاء استديو تحليلي، وكبائن للمعلقين، وتغيير كل الأثاث الموجود، مع استحداث نظام مراقبة إلكترونية يعتمد على 104 كاميرات.
وأضيف للاستاد قاعات لاستقبال كبار الزوار، وقاعة للمؤتمرات الصحفية، وقاعة للإعلاميين مزودة بـ70 جهاز كمبيوتر حديث، فضلًا عن خط إنترنت فائق السرعة، وتنصيب شبكة إنترنت أخرى تخدم المستخدمين من الجمهور عن طريق شبكة "واي فاي" واسعة المدى.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- ستاد السويس جاهز لاستقبال مباريات المجموعة الخامسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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