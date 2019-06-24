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محمد ولد العزواني رئيسًا لموريتانيا

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أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا أنّ مرشّح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية محمد ولد الغزواني فاز بحصوله على أكثرية 52% من الأصوات.

 

وقالت اللجنة إنّ ولد الغزاوني انتخب رئيساً لموريتانيا

بحصوله على 52,01% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على أقرب منافسيه المرشّح المعارض بيرام ولد الداه أعبيدي (18,58%)، في حين حلّ ثالثاً
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المرشح المعارض الآخر سيدي محمد ولد بوبكر بحصوله على 17,58% من الأصوات.

ولد الغزواني البالغ من العمر 63 عاما، متزوج وأب لخمسة أبناء، ويوصف بالرجل الهادئ والكتوم، وهو عسكري محترف ومثقف يحظى باحترام المؤسسة العسكرية، وبثقة جل قادة الطبقة السياسية في موريتانيا.

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