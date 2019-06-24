مقتل شخص واصابه 7 في هجوم حوثي علي مطار ابها السعودي

قتل مقيم سوري وأصيب 7 أشخاص اخرين مساء اليوم الأحد، في هجوم طائرة مسيرة حوثيه ، علي مطار أبها بالمملكة العربية السعودية.

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة (21:10)

من مساء اليوم وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي ، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية- رحمه الله- ، وإصابة (7) مدنيين ، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.

ويأتي ذلك عقب أيام قليلة من إعلان تحالف دعم الشرعية، عن استهداف ميليشيات الحوثي، لمطار أبها الدولي، بالمملكة العربية السعودية، وهو ما أسفر عن إصابة 26 مدنيًا.