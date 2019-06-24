191 أسرة
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 248 كرتونًا من السلال الغذائية في مناطق قنشعيهن- قشرابه - مخرف - رجفن- فاغر وعشرهر وفضضيهن ومبداله- معارقه - بيتوه - كرمهم - غودهن - فرضاحه - فلجناتن - غدانه - مشرب، التابعة لمديرية قلنسية بمحافظة سقطرى، يستفيد منها 191 أسرة، أسر نازحةوزع مركز الملك سلمان للإغاثة، 1.895 كرتونًا من التمور للأسر المتضررة والنازحة في عدة مديريات بمحافظة تعز. وجرى توزيع 475 كرتونًا في مديرية صالة، و640 كرتونًا في مديرية القاهرة، و780 كرتونًا في مديرية المظفر.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك يدعم مصابي وجرحى عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.