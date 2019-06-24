مركز الملك يدعم مصابي وجرحى عدن

زار فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المصابين والجرحى الذين يتلقون العلاج على نفقة المركز في مستشفى البريهي ومستشفى صابر في عدن، للوقوف على أحوالهم الصحية، وجال الفريق على غرف الجرحى متفقداً أوضاعهم الصحية وتبادل الحديث معهم متمنيًا لهم الشفاء العاجل، ومؤكدًا استمرار المركز في تقديم الرعاية لهم حتى يمن الله عليهم بالشفاء ويعودون لحياتهم الطبيعية. وقدم المصابون والجرحى خالص شكرهم وتقديرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة على اهتمامه ورعايته لهم،

191 أسرة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 248 كرتونًا من السلال الغذائية في مناطق قنشعيهن- قشرابه - مخرف - رجفن- فاغر وعشرهر وفضضيهن ومبداله- معارقه - بيتوه - كرمهم - غودهن - فرضاحه - فلجناتن - غدانه - مشرب، التابعة لمديرية قلنسية بمحافظة سقطرى، يستفيد منها 191 أسرة، أسر نازحةوزع مركز الملك سلمان للإغاثة، 1.895 كرتونًا من التمور للأسر المتضررة والنازحة في عدة مديريات بمحافظة تعز. وجرى توزيع 475 كرتونًا في مديرية صالة، و640 كرتونًا في مديرية القاهرة، و780 كرتونًا في مديرية المظفر. ‏