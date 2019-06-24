تضامن دولي مع أمن المملكة ورفض للإرهاب الإيراني



أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين, أعربت وزارة الخارجية البحرينية - وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين - عن خالص تعازيها لأهالي الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الذي يقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول استهداف مصالحها وأمنها واستقرارها، وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن واستقرار أراضيها، ودعم جهودها الدؤوبة الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافه صوره وأشكاله, وأكدت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات إيران ومختلف الجماعات الإرهابية التي تدعمها ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها, كما أدانت كل من الإمارات واليمن وجيبوتي الهجوم على مطار أبها، وأكدوا تضامنهم مع السعودية ضد كل تهديد لأمنها واستقرارها، معتبرين هذا العدوان المستمر على المطارات والمواقع المدنية إرهاب تمارسه المليشيات الانقلابية في اليمن على أراضي المملكة مما يستدعي موقفا دوليا حازما لذلك.

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