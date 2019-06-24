ضبط سلسلة ألغام لـ«القاعدة» في شبوة

بسام عبدالسلام (عدن)

تمكنت قوات «النخبة الشبوانية» من ضبط شبكة ألغام ومتفجرات زرعها عناصر تنظيم «القاعدة» في طريق رئيسي واصل إلى مدينة «عتق» مركز محافظة شبوة جنوب شرق البلاد.

وقال مصدر أمني لـ«الاتحاد»، إن عناصر «القاعدة» قامت بتفخيخ طريق «خورة حجر» الواصل إلى مدينة «عتق» بعدد من العبوات الناسفة والألغام التي تم ربطها بشبكة واحدة لإحداث تفجير هائل، موضحاً أن الألغام تم وضعها وسط الطريق الترابي وعلى جانبيه لاستهداف موكب قائد اللواء السابع في قوات النخبة الرائد ماجد لمروق والذي كان من المتوقع مروره من الطريق نحو مدينة «عتق».

وأضاف أن «قوات النخبة والفرق الهندسية التابعة لها تمكنت من إحباط الهجوم الإرهابي وتفجير شبكة الألغام عقب تأمين الطريق وإيقاف العبور فيه»، موضحاً أن العناصر الإرهابية لجأت إلى زراعة العبوات الناسفة في الطرقات رداً على الضربات الموجعة التي تلقتها على يد قوات النخبة الشبوانية.

وفي تصريح له، أكد قائد اللواء السابع نخبة شبوانية الرائد ماجد صالح لمروق، أن الحرب على العناصر الإرهابية لن تتوقف وستتم مواصلة تعقبها وضرب أوكارها في كافة مناطق شبوة وإعادة الاستقرار والسكينة العامة للمحافظة، موضحاً أن قوات النخبة تمكنت وبدعم التحالف العربي، خصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة، من تحقيق الكثير من الإنجازات والانتصارات ضد عناصر الإرهاب في شبوة وقطع خطوط إمداداتها إلى المحافظة.

وأوضح أن قوات النخبة الشبوانية تعد صمام أمان لمحافظة شبوة ودرعها الحامي في وجه أي تهديدات إرهابية أو انقلابية، مؤكداً أن قوات النخبة لن تتساهل في الدفاع عن أمن المحافظة واستقرارها، وسوف ترد بقوة على كل المحاولات التخريبية والإرهابية التي تسعى إلى إثارة القلق ونشر الفوضى في مناطق شبوة.