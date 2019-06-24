الإمارات: معالجة التوترات بالخليج بالطرق السياسية

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أنه لا يمكن معالجة التوترات في الخليج إلا عبر الطرق السياسية.وأوضح معاليه أن الأزمة التي شكلت منذ فترة طويلة اهتماماً جماعياً، تتطلب بشكل رئيسي وقف التصعيد، وإيجاد حلول سياسية من خلال الحوار والمفاوضات. وطالب في تغريدة له عبر حسابه في تويتر، الأصوات الإقليمية بتحقيق حلول مستدامة. من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمحطة (إن.بي.سي نيوز)، أمس، إنه لم يبعث برسالة إلى طهران ليحذرها من هجوم أميركي ألغاه لاحقاً. وقالت مصادر إيرانية لـ«رويترز» إن ترامب حذر طهران عبر سلطنة عمان من هجوم أميركي وشيك لكن ترامب ذكر أنه ضد الحرب ويريد إجراء محادثات. وقال ترامب لبرنامج «واجه الصحافة» على (إن.بي.سي) «لم أبعث بهذه الرسالة»، مضيفاً «لا أسعى للحرب»، ورداً على سؤال عما تريده إيران، قال ترامب «أعتقد أنهم يريدون التفاوض، أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة، والصفقة معي نووية.. لن يكون بوسعهم امتلاك سلاح نووي.. ولا أعتقد أنهم يحبذون الوضع الذي هم فيه حالياً.. اقتصادهم متعثر تماماً». وفي تطور آخر، أطلقت الولايات المتحدة، هجمات إلكترونية ضدّ أنظمة إطلاق صواريخ وشبكة تجسس إيرانية، في أعقاب إسقاط طهران طائرة مسيّرة أميركية، وفق وسائل إعلام أميركية.وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» وموقع «ياهو» أنّ الرئيس الأميركي سمح بشكل سرّي بالرد عبر هجمات إلكترونية ضدّ أنظمة الدفاع الإيرانية، وقالت الصحيفة إنّ إحدى الهجمات استهدفت حواسيب تعمل على التحكّم بإطلاق الصواريخ والقذائف.كما ذكر موقع ياهو أنّ الهجوم الإلكتروني الآخر استهدف شبكة تجسس إيرانية مكلفة بمراقبة عبور السفن في مضيق هرمز.وأشارت واشنطن بوست إلى أنّ هذه الهجمات الإلكترونية مخطط لها منذ عدّة أسابيع، وكان قد اقترحها بالأساس عسكريون أميركيون كرد على الهجمات التي وقعت منتصف يونيو ضدّ ناقلتي نفط في مضيق هرمز.وأفاد مسؤولون أميركيون لوكالة «أسوشيتد برس»، شرط عدم الكشف عن هويتهم، بأن الضربات الإلكترونية تمت الخميس، بموافقة من ترامب. وذكر المسؤولون أن الهجمات الإلكترونية -وهي خطة طوارئ وضعت على مدار أسابيع وسط تصاعد التوترات- عطلت نظم الحواسيب الإيرانية التي تتحكم في الصواريخ وأجهزة إطلاق القذائف.وأوضح اثنان من المسؤولين أن الهجمات التي استهدفت على وجه التحديد نظم حواسيب قوات «الحرس الثوري» الذي صنفته إدارة ترامب جماعة إرهابية أجنبية، طُرحت كخيارات بعد أن استهدفت القوات الإيرانية ناقلتين نفطيتين في وقت سابق من هذا الشهر، واعتبرت الوكالة أن الإجراء الذي قامت به القيادة السيبرانية الأميركية «يعد دليلًا على قدرات الولايات المتحدة العسكرية السيبرانية المتطورة على نحو متزايد واستراتيجيتها الأكثر قوة في ظل إدارة ترامب». ولفتت «أسوشيتد برس» إلى أنه خلال العام الماضي، ركز المسؤولون الأميركيون على الاشتباك بشكل مستمر مع الأعداء في الفضاء الإلكتروني وشن المزيد من العمليات الهجومية.

من جانبه، أكد المبعوث الأميركي الخاص لإيران، براين هوك، أن الولايات المتحدة «لن تسمح بتهديد طرق التجارة والملاحة في المنطقة»، لافتاً إلى أن بلاده درست في الوقت ذاته العديد من «السيناريوهات» للتعامل مع هذه الأزمة. وأوضح هوك، في مؤتمر صحفي، عقده، أمس، في الكويت أن «إرسال بلاده لألف جندي إضافي إلى المنطقة يعد رسالة لإيران»، مؤكداً «استعداد القوات الأميركية للتحول من حالة الدفاع إلى الهجوم، في حال تعرضت المصالح الأميركية للتهديد».

ولفت «إلى عدم وجود أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة أو تحت الطاولة مع إيران»، مستشهداً بما أكده الرئيس ترامب «من عدم إرسال رسالة إلى طهران عن طريق سلطنة عمان». وأشار إلى «الطبيعة الثورية للنظام الإيراني، وقيامه بعمليات تهديد في المنطقة، وإمداد أذرعه بالأسلحة محل إدانة من المجتمع الدولي».

وفي رده على سؤال، حول العقوبات الإضافية التي ستفرضها بلاده على إيران، اليوم، الاثنين، بين: «أنه بشكل عام سيكون هناك رفع لمستوى العقوبات، وأن الولايات المتحدة لا تعلن عنها قبل موعدها».

وأضاف أن جدوى العقوبات المفروضة حالياً على إيران في الضغط وعدم الاستفادة من بيع النفط وصناعات البتروكيماوية «مما سيقلل من رقعة إيران في التهديدات».

ودعا هوك، دول العالم للضغط على إيران «لخفض التصعيد»، مؤكّداً أن بلاده لا تسعى لنزاع مسلح ضد طهران.وقال هوك «نشجع كل الدول على استخدام جهودها الدبلوماسية لحض إيران على خفض التصعيد ومقابلة الدبلوماسية بالدبلوماسية»،

واضاف «إن كان بإمكاننا تخيل إيران مسالمة، فإنه بإمكاننا تخيل شرق أوسط مسالم».

وأضاف هوك في مؤتمر صحفي أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد له دور حيوي وأساسي في أمن واستقرار المنطقة، وقال «نتشارك مع الكويت رغبتنا والتزامنا بحماية الطرق الملاحية»، وقال «دور الكويت في المنطقة يعطي شيئاً من الأمن والاستقرار في المنطقة».

في غضون ذلك، حذر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون طهران أمس من إساءة تفسير قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء الضربة الانتقامية على إيران في اللحظة الأخيرة على أنه «ضعف»، وقال بولتون «يجب ألا تخطئ إيران أو أي جهة أخرى معادية باعتبار التعقل وضبط النفس الأميركيين ضعفاً».

وأضاف «جيشنا أعيد بناؤه وهو جاهز للانطلاق»، وأشار بولتون إلى أن «الظروف الحالية في المنطقة تجعل محادثاتنا تأتي في الوقت المناسب».

وقال بولتون «نتوقع الإعلان عن العقوبات الجديدة التي أشار الرئيس إليها اليوم الاثنين، ترقبوا»، وأضاف «لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية أبداً، لا ضد الولايات المتحدة ولا ضد العالم».