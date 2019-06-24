الأردن يعلن رسمياً مشاركته في ورشة البحرين

جمال إبراهيم (عمّان)

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة أن «الأردن قرر المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة في المنامة يومي 25 و26 من الشهر الحالي». وأوضح في بيان رسمي أمس بعمّان أن «المشاركة ستكون على مستوى أمين عام وزارة المالية، للاستماع لما سيطرح والتعامل معه وفق مبادئه الثابتة، وهي أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، وأن لا بديل لحل الدولتين الذي يضمن جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها حقه في الحرية وإقامة الدولة على ترابه الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».

وقال إن «حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في المنطقة».

وأكد القضاة في تصريحاته موقف الأردن الراسخ والواضح أن لا طرح اقتصادياً يمكن أن يكون بديلاً لحل سياسي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وبين أن الأردن سيتعامل مع أي طرح اقتصادي أو سياسي وفق مواقفه الراسخة فيقبل ما ينسجم معها ويرفض أي طرح لا ينسجم مع ثوابته، وسيستمر في العمل والتواصل مع المجتمع الدولي وتكريس كل علاقاته وإمكاناته لحشد الدعم لمواقفه ولدعم الحق الفلسطيني.