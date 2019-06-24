مشروع لدعم تعليم اللاجئين السوريين بدعم أوروبي

عمّان (الاتحاد)

أعلن أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة أن الاتحاد بدأ بتنفيذ مشروع خاص لدعم تعليم طلبة اللاجئين السوريين في لبنان وكردستان العراق والأردن، وهو ممول من المفوضية الأوروبية بالتعاون مع ألمانيا واتحاد جامعات البحر الأبيض المتوسط.

وقدّر سلامة عدد الطلبة السوريين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية بنحو 7 آلاف طالب وطالبة.

وأضاف في تصريحات بعمّان أمس أن المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع مكتب (ايراسموس بلس) الوطني، يهدف إلى مساعدة جامعات الدول الشريكة لاستقبال الطلبة السوريين من خلال إنشاء وحدات متخصصة لدعمهم وتشغيلهم.

وأوضح أن الاتحاد بذل جهوداً كبيرة لتنفيذ هذا المشروع لتقديم العون والمساعدة للطلبة، خصوصاً المنقطعين عن دراستهم في الجامعات السورية والذين لم يستطيعوا إكمال دراستهم على نفقتهم الخاصة بسبب أوضاع اللجوء.

وفيما يتعلق بالجامعات الأردنية التي تستضيف الطلبة السوريين، أكد الأمين العام، أن الطلبة السوريين يتركزون في جامعة اليرموك والزرقاء والزيتونة الأردنية.

وأعرب عن شكره وتقديره لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية على مساهمتها في حل مشكلة نقص وثائق العديد من الطلبة من خلال قبولهم بالجامعات الأردنية وإعطائهم الوقت الكافي للحصول على وثائقهم بسبب الظروف التي كانت تمر بها بلادهم.

وقال: إن الأردن خصص مبالغ مالية كبيرة من موازنته للإنفاق على الطلبة السوريين سواء في مسار التعليم العالي أو التعليم العام، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم الأردن.