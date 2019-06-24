الجامعة العربية تدعم فلسطين بـ 100 مليون دولار شهرياً

القاهرة (وكالات) رام الله، عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي

أعلن وزراء المالية العرب التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية، بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهرياً، سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة أو مباشرة لحساب وزارة المالية الفلسطينية، لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها.

وأكد وزراء المالية العرب، في بيان عقب ختام اجتماعهم الطارئ، أمس، برئاسة تونس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية، وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي.

وأدان الوزراء «القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني»، ودعوا «المجتمع الدولي لإدانتها والضغط على الحكومة الإسرائيلية، لوقف هذه القرصنة، وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة».

ودعا وزراء المالية العرب «الدول الأعضاء لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة الأمان المالية، بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين، ومواصلة تقديم الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين».

كما دعوا الصناديق ومؤسسات التمويل العربية، وكذلك البنوك والمصارف العربية، إلى المساهمة في شبكة الأمان المالية بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية، وفق أنظمتها وإمكاناتها والإجراءات، في إطار الاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين، ومواصلة الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية بدولة فلسطين.

وشدد الوزراء على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية، والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.

وكان وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، دعا الدول العربية إلى التدخل العاجل، لتوفير شبكة أمان مالية بـ155 مليون دولار شهرياً، تنفيذاً لقرارات القمم العربية المتعاقبة. وقال بشارة، في كلمة ألقاها بالاجتماع: «نلتقي اليوم ونحن نواجه وضعاً مالياً خطيراً، وخلال الستة أعوام الماضية تم اعتماد استراتيجية تتمحور حول هدفين رئيسيين، هما تخفيف العجز الجاري تدريجياً، والابتعاد عن تمويل النفقات الحكومية الاستهلاكية مقابل التوجه نحو تمويل النشاطات الاستثمارية والتطويرية».

وأشار بشارة إلى أن الهدف الثاني يتمثل في الاستعداد استباقياً للسيناريو الحتمي، والمتمثل في تراجع المساعدات المالية الدولية، وذلك من خلال تعزيز اعتمادهم على مواردهم المتاحة ذاتياً.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس 16 شاباً في القدس المحتلة والضفة، 7 منهم من بلدة العيساوية التي شهدت مواجهات خلفت إصابات وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، و4 فتية من بيت لحم، ومواطنين من اليامون والخليل.

وقال نادي الأسير إن الاعتقالات تركزت في بلدة العيساوية والبلدة القديمة من القدس المحتلة وبيت لحم وجنين والخليل، وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها على الحواجز في محيط محافظة الخليل.

وقال عضو لجنة المتابعة في العيساوية، محمد أبو الحمص، إن قوات الاحتلال اقتحمت منازل الفلسطينيين عنوة واعتقلت عدة شبان من البلدة القديمة بالقدس، مضيفاً أن مواجهات عنيفة شهدتها أحياء البلدة، استمرت لساعات، رداً على الاقتحامات اليومية للبلدة والتنكيل بسكانها.

وأكدت لجنة المتابعة في العيساوية أن سلطات الاحتلال تستهدف البلدة يومياً على مدار الساعة منذ أسبوعين. وتقوم بتوزيع أوامر وإخطارات الهدم بذريعة البناء دون ترخيص، إضافة إلى فرض ضرائب متعددة على السكان.

وهاجم عشرات المستوطنين أمس المركبات في شارع جنين- نابلس، وقاموا بالعربدة وشتم المارة تحت حماية جيش الاحتلال.

وجرف مستوطنون وبحماية جنود الاحتلال أمس أراضي في منطقة خلة النحلة المحاذية لقرية واد رحال جنوب بيت لحم، تعود للمواطن محمد يحيى عايش، وتبلغ مساحتها الإجمالية 300 دونم، لوضع بيوت متنقلة «كرافانات»، بهدف إقامة بؤرة استيطانية تدعى «جفعات ايتام» توصل مستوطنتي «افرات، وتقوع» ببعضهما بعضاً، في خطة لعزل بيت لحم عن ريفها الجنوبي.