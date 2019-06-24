البحرين تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها السعودي

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقف سيارات مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من قبل ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، معربة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحية، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية.
وجددت الوزارة تأكيد موقف مملكة البحرين الثابت الذي يقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول استهداف مصالحها وأمنها واستقرارها، وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن واستقرار أراضيها، ودعم جهودها الدؤوبة الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مؤكدة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات إيران ومختلف الجماعات الإرهابية التي تدعمها، ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.
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