الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي

ودعت الإمارات، وفقاً لما ورد عن فضائية "سكاي نيوز عربية" المجتمع الدولي للتصدي لممارسات إيران التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد شنت هجوما ًإرهابيا مساء اليوم الأحد، على مطار أبها نتج عنه إصابة 8 أشخاص، قبل أن تعلن استشهاد مقيم من الجنسية السورية متأثرا بإصابته في الهجوم.