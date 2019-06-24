كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدانت دولة الإمارات العربية، الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة الذي استهدف مطار أبها في منطقة عسير جنوبي المملكة.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة.
ودعت الإمارات، وفقاً لما ورد عن فضائية "سكاي نيوز عربية" المجتمع الدولي للتصدي لممارسات إيران التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد شنت هجوما ًإرهابيا مساء اليوم الأحد، على مطار أبها نتج عنه إصابة 8 أشخاص، قبل أن تعلن استشهاد مقيم من الجنسية السورية متأثرا بإصابته في الهجوم.