كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية: أي شيء يقبل به الفلسطينيون سيقبله العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير الأحد إن تحسين وضع الفلسطينيين يجب أن يكون محل ترحيب، لكن العملية السياسية المتعلقة بحل الصراع مع إسرائيل "بالغة الأهمية".

وكان الجبير يرد على أسئلة من قناة فرنسا 24 التلفزيونية حول المقترحات الأمريكية الخاصة بالشق الاقتصادي من خطة السلام بالشرق الأوسط.

Advertisements

وقال الجبير في مقابلة "أعتقد أن أي شيء يحسن وضع الشعب الفلسطيني ينبغي أن يكون موضع ترحيب. والآن نقول إن العملية السياسية مهمة للغاية".

وتابع "الفلسطينيون هم أصحاب القرار الأخير في هذا الأمر لأنها قضيتهم ولذلك فإن أي شيء يقبل به الفلسطينيون سيقبله العرب".

وقال الجبير إن الرياض ستواصل دعم عملية سياسية تستند إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.