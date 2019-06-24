كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطيران المدني السعودي تعلن استئناف رحلاتها في مطار أبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقف سيارات بالمطار مساء اليوم الأحد.



كانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد شنت هجوما ً إرهابيا اليوم على مطار أبها، مما أسفر عن وفاة مواطن سوري و إصابة 8 أشخاص آخرين.

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي عن عودة الملاحة في مطار أبها واستئناف الرحلات، بعد