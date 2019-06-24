كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدانت وزارة الخارجية البحرينية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقف سيارات مطار أبها الدولي في السعودية اليوم الأحد.
وأشارت إلى أن المنامة تجدد موقفها الثابت والداعم للسعودية ضد كل من يحاول استهداف أمنها واستقرارها بمثل هذه الهجمات الإرهابية.
وأشارت إلى أن المنامة تجدد موقفها الثابت والداعم للسعودية ضد كل من يحاول استهداف أمنها واستقرارها بمثل هذه الهجمات الإرهابية.
ودعت البحرين، وفقاص لما ورد عن فضائية "سكاي نيوز عربية" المجتمع الدولي للتصدي لممارسات إيران التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.