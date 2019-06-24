شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى بعد خسارة أردوغان لاسطنبول: ستؤثر على الانتخابات الرئاسية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن نتائج انتخابات بلدية اسطنبول ترسم ملامح المرحلة المقبلة، سبق وقال أردوغان "إذا خسرنا اسطنبول خسرنا تركيا" فالصفعة القوية للمرة الثانية لأردوغان وحزبه وتراجع شعبيته فى اسطنبول التى تعد هذه المدينة مسقط رأسه، وسيكون لها تأثير على الانتخابات الرئاسية.

وأضاف المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشحصى على "تويتر" أن بلدية اسطنبول صعد أردوغان إلى السلطة في تركيا، ومن الخسارة القوية التى تلقاها أردوغان في الانتخابات المحلية وبخاصة فى مدينة اسطنبول ( مسقط رأسه) وللمرة الثانية بفارق كبير فر الأصوات سيكون من نتائجها بداية النهاية لمستقبل أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.

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