السعودية تدعم مخيمات “البوليساريو” بـ350 طنا من التمور

كشف برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة عن مساهمة من المملكة العربية السعودية بالتمر لمخيمات “البوليساريو”.

وقال البرنامج الأممي، في بلاغ له، أصدره، خلال الأسبوع الجاري، إنه تلقى مساهمة بلغت 350 طنا من التمور بقيمة 725 ألف دولار أمريكي، وهي المساعدة الموجهة إلى دعم سكان خمس مخيمات لجبهة “البوليساريو” الانفصالية في الجنوب الجزائري.

وأوضح البرنامج الأممي أن توزيع التمور بدأ خلال شهر رمضان، وحصل كل فرد من سكان المخيمات على كيلوغرامين من التمور، مضيفا أن هذه المساعدة تم تقديمها، رسميا، أثناء مراسم التسليم، التي عقدت في مقر سفارة المملكة العربية السعودية في الجزائر العاصمة بحضور عبد العزيز بن إبراهيم حمد العميريني، سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، ومنصور بن عبدالله العيد، رئيس بعثة مركز الملك سلمان للإغاثة، والأعمال الإنسانية، ورومان سيروا، المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي، وممثله في الجزائر.

وفي ذات السياق، قال سيروا، ممثل البرنامج الأممي في الجارة الشرقية، إن “برنامج الأغذية العالمي يعرب عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والشعب السعودي على تلك المساهمة السخية”.

ومن جانبه، علق عبد الله الربيعة، مستشار في الديوان الملكي السعودي، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على خطوة بلاده بالقول “يوزع مركز الملك سلمان للإغاثة آلاف الأطنان من التمور كل عام للعديد من البلدان حول العالم كجزء من برنامج منحة التمور الخاص بالمملكة العربية السعودية.”