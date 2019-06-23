عمد شاب في الثلاثينياث، عصر اليوم الأحد، بمدينة العطاوية نواحي مراكش، على تسلق لاقط هوائي، محاولا الانتحار من أعلى نقطة به.
وأفادت مصادر “اليوم 24″، الشاب، في الثلاثينيات من العمر، حاول وضع حد لحياته، وذلك برمي نفسه من أعلى لاقط هوائي للاتصالات وسط المدينة، بعدما تسلقه في غفلة من الجميع.
وأضاف المصدر ذاته، أن الواقعة استنفرت مختلف السلطات الأمنية بالمدينة، والتي دخلت في مفاوضات من أجل ثني الشاب عن رمي نفسه، في حين رجح بعض المواطنين أن تكون البطالة هي من دفعته لمحاولة الانتحار.
هذا وبعد أكثر من 3 ساعات تمكنت السلطات من إقناع المعني بالأمر بالهبوط، حيث تم اقتياده مباشرة إلى المستشفى المحلي قصد الكشف عن حالته، على أن يفتح تحقيق في الواقعة لمعرفة الأسباب.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات مراكش تخوض مفاوضات لساعات مع شاب حاول الانتحار..صعد فوق لاقط هوائي وكاد نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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