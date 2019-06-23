الأرجنتين تهزم قطر وتتفادى مواجهة البرازيل في الربع

يوسف العيرجي
ضمن المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، تأهله لربع نهائي كوبا أمريكا، إثر تغلبه اليوم الأحد، على نظيره القطري بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية، والتي تضم أيضا كولومبيا وباراغواي.
وأنهى “التانغو” الفصل الأول من المباراة التي احتضنها ملعب غريميو أرينا، متقدما بهدف نظيف، أحرزه لاوتارو مارتينز أربع دقائق على ضربة البداية.
وفي الشوط الثاني، ضاعف سيرجيو أغويرو الغلة للأرجنتين بهدف ثان في الدقيقة 82، لتنتهي المواجهة بتحقيق رفقاء ميسي فوزهم الأول في البطولة المقامة بالبرازيل.
واحتل منتخب الأرجنتين عقب هذا الفوز وصافة المجموعة الثانية، خلف كولومبيا المتصدر بتسع نقاط، بعد فوزه على باراغواي بهدف نظيف، ليتنجب بذلك المنتخب الأرجنتيني ملاقاة غريمه البرازيلي في دور الربع.
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