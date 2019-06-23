فيديو: يونس ميموني
لم تكن جل الجماهير المغربية، راضية عن أداء ومستوى العناصر الوطنية، في مباراة اليوم أمام ناميبيا، لكنها اعتبرت بأن نتيجة الانتصار تبقى هي الأهم.
هدف قاتل، ومن هدية من ناميبيا، أخرجت الجماهير المغربية من ضغط نفسي رهيب، وأنساهم في 90 دقيقة من الأداء السيء للمنتخب الوطني.
مجموعة من اللاعبين، قدموا أداءا متواضعا، لكن بعض الأسماء الأخرى تألقت، على غرار حكيم زياش، الذي حظي بالثناء.
ويعتقد جل المتتبعين المغاربة، بأن سبب غياب النجاعة الهجومية في هذه المباراة، هو افتقادنا لمهاجم صريح وهداف.
كاميرا “اليوم24” نزلت لإحدى شوارع طنجة، واستقت لكم آراء يعض المغاربة، بعد المباراة:
كانت هذه تفاصيل خبر مغاربة بعد مباراة ناميبيا: “خاصنا مهاجم هداف.. الأهم هو 3 نقاط وزياش مخيبناش” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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