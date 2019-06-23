قتيل و7 مصابين في هجوم على مطار أبها السعودي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين في هجوم يعتقد أنه بطائرة مُسيّرة، في مواقف سيارات مطار أبها، فيما أعلنت عبر قناة "المسيرة" التابعة لها، استهداف مطاري أبها وجازان في جنوبي السعودية، بطائرات مُسيّرة.

وقالت قناة "العربية"، إن "8 أصيبوا في هجوم يعتقد أنه بطائرة مُسيّرة في مواقف سيارات مطار أبها"، دون تفاصيل. وفي وقت لاحق، أشارت "العربية"، إلى مقتل مقيم سوري متأثرًا بإصابته في الهجوم.

وأكد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية على اليمين، الأنباء التي أوردتها القناة، وأعلن في بيان أن "هجومًا إرهابيًا بمطار أبها السعودي أسفر عن مقتل مقيم سوري وإصابة 7 مدنيين".

وفي وقت سابق اليوم، قال متحدث عسكري لجماعة "أنصار الله" (الحوثي) باليمن، إن "سلاح الجو المُسيّر نفذ عمليات واسعة بطائرات قاصف 2K على مطاري جيزان وأبها الإقليميين".

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وأشار، وفق فضائية "المسيرة" التابعة للحوثيين، إلى أن "العملية الأولى كانت باتجاه مرابض الطائرات وأهداف عسكرية هامة في مطار جيزان وأصابت هدفها بدقة، فيما استهدفت العملية الثانية مواقع عسكرية في مطار أبها وأصابت هدفها بدقة".

وفي الآونة الأخيرة، كثّفت جماعة "أنصار الله" من هجماتها الجوية على منشآت سعودية، حيث أعلن تحالف السعودية، في 12 حزيران/ يونيو الجاري، تعرض مطار أبها لـ"عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ "كروز".