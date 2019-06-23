شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بالفيديو| هجوم مسلح يستهدف منزل الرئيس الشيشاني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:08 مساءً, 23 يونيو 2019 م المناطق.. إسلام داوود انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سماع دوي كثيف لإطلاق نار بمحيط منزل الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، في العاصمة الشيشانية غروزني.

ووفقا لمصادر، فقد تعرض منزل قديروف، لهجوم مسلح بهدف اغتيال الرئيس الشيشاني.

وأوضحت مصادر، أنه أمكن رؤية عدد كبير من الجثث أمام منزل الرئيس الشيشاني، فيما لقي اثنين من المهاجمين على الأقل مصرعهما، دون أن يتضح إن كان الرئيس تعرض لإصابات جراء الهجوم من عدمه حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| هجوم مسلح يستهدف منزل الرئيس الشيشاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.