العراق: عمليات نوعية ضد مسلحي (داعش) في الموصل

في السياسة 24 يونيو,2019 نسخة للطباعة

بغداد ـ وكالات: أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن مقاتلي جهاز مكافحة الإرهاب في قيادة العمليات الخاصة الثانية نفذوا عمليات نوعية لتعقب مسلحي “داعش” في محافظة الموصل. وأشار بيان الخلية، إلى أن “العمليات امتدت من منطقة جنوبي الحضر وصولا إلى الصينية جنوب غربي مدينة الموصل”، مشيرا إلى أنها شهدت عمليات إنزال متعددة وتعقب وتفتيش دقيق وفقا لقواعد اشتباك العمليات الخاصة. وأضاف البيان، أن العمليات الأمنية أسفرت عن تدمير 10 أنفاق وكهوف وقتل عدد من المسلحين كانوا بداخلها، وحرق مستودعات خاصة بالجماعات المسلحة تضم مواد للدعم اللوجستي. وتابع البيان، أن العمليات جاءت بإسناد من طيراني الجيش العراقي والتحالف الدولي، وأنهما نفذا طلعات استهدفت قطع وتدمير طريق الإمداد لمسلحي التنظيم في قاطع العمليات بين مدينتي الحضر والصينية والمناطق المحيطة بهما. دعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، فرنسا إلى المساهمة عبر شركاتها الاستثمارية في إعادة إعمار العراق. وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن “وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم تلقى اتصالاً هاتفيّاً من وزير الخارجيَّة الفرنسي جان إيف لو دريان، وبحث الجانبان العلاقات الثنائيّة، ومجالات الارتقاء بها إلى ما يلبي مصالح الشعبين”. وأعرب الحكيم خلال الاتصال، عن “تطلع بغداد لتعزيز التعاون والشراكة، وأهمية مساهمة باريس في جهود إعادة إعمار العراق عبر الشركات الاستثمارية الفرنسية بخاصة أن العراق اليوم يمثل بيئة خصبة للاستثمار”. وأشارت الوزارة، إلى أن “الجانبين تبادلا الرؤى والأفكار حول مُستجدات القضايا الإقليمية، وسُبُل التنسيق، والتشاور فيما يهم البلدين، ويُساهِم في تهدئة الأوضاع، وتحقيق الأمن، والاستقرار في هذا الظرف الحساس، ويُتيح المجال لإيجاد المزيد من فرص التنمية التي تُساهِم في تحقيق رفاهية شُعُوب المنطقة”. من جهة اخرى أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، ضرورة إكمال التشكيلة الوزارية والتصويت على الدرجات الخاصة. وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “رئيس مجلس النواب استقبل رئيس ائتلاف الوطنية، وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد، وتطورات الوضع الإقليمي، وأهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي”. وأضاف البيان أن “اللقاء بحث ضرورة تفعيل عمل مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وإنجاز القوانين المتأخرة ومنها ما يمسُّ حياة المواطنين في تلبية احتياجاتهم، ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي ومدى تقديم الخدمات ومكافحة الفساد”. وأشار البيان الى أن “اللقاء أكد على ضرورة حسم الوزارات الشاغرة، وإكمال التشكيلة الوزارية، والتصويت على الدرجات الخاصة، وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة”. وأعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد ستة من عناصر منظمة “حزب العمال الكردستاني” في إطار عملية مستمرة في منطقة “هاكورك” شمالي العراق منذ نحو شهر. ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن بيان للوزارة أن العملية التي تحمل اسم “عملية المخلب”، وكانت انطلقت في 27 مايو، “مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها”. وأشارت إلى أن عدد المسلحين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية ارتفع إلى 57. وتهدف العملية إلى “القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب”. ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي العراق وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها المسلح ضد الحكومة. وتصنف تركيا منظمة “حزب العمال الكردستاني” على أنها منظمة إرهابية انفصالية.