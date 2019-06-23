سوريا: القوات الروسية الخاصة تبدأ هجوما على مواقع المسلحين في اللاذقية

في السياسة 24 يونيو,2019 نسخة للطباعة

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات:

أعلنت القوات الروسية في سوريا أنها بدأت هجوما على مواقع للمعارضة في ريف اللاذقية الشمالي امس الأحد وبدعم من قوات الحرس الجمهوري التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد. وذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للقوات الروسية في سوريا أن ” القوات الخاصة الروسية بقيادة اللواء يفجيني بريجوزين بدأت هجوما على منطقة كبينة لانتزاعها من قبضة الإرهابيين ولا يزال الهجوم مستمرا بدعم مباشر من القاذفات الاستراتيجية الروسية بشكل مكثف وبمساعدة من قوات الحرس الجمهوري التي تتبع للعميد ماهر الأسد”. وتكبدت القوات الحكومية والمجموعات الموالية لها خسائر كبيرة منذ منتصف الشهر الماضي حيث شنت عدة عمليات عسكرية كللت جميعها بالفشل وسقوط عشرات القتلى والجرحى. وقال مصدر في الجبهة الساحلية التابعة للمسلحين، رفض ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ ) :” فشلت القوات الحكومية السورية والروسية بتحقيق اي تقدم على الجبهة الساحلية وتكبدت خسائر كبيرة، وقامت 10 طائرات مروحية بإلقاء براميل متفجرة وألغام بحرية على محور الكبينة بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي”.

وأضاف المصدر أن الطيران الحربي الروسي والسوري استهدف تلال كبانة بالغارات الجوية المحملة بالصواريخ والبراميل المتفجرة، كما قصفت بالمدفعية والصواريخ محيط بلدتي الناجية و بداما في ريف جسر الشغور الغربي. على صعيد اخر بلغ عدد العقارات المدمرة والآيلة للسقوط في مدينة حمص السورية 840 عقارا، وذلك حسب النتائج التي خلصت إليها لجنة مختصة بحصر الأضرار في المدينة. ونقلت صحيفة الخليج 365 السورية عن رئيس مجلس مدينة حمص عبد الله البواب أن اللجنة بدأت منتصف العام الماضي عمليات جرد واسعة للعقارات والأبنية المدمرة والآيلة للسقوط في مختلف أحياء المدينة، بناء على قانون صدر في العام ذاته وينظم عمليات إزالة الأبنية المتضررة، إضافة إلى توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها، بهدف تثبيت الملكية الخاصة بوساطة القضاء، والحفاظ عليها إضافة للإشراف على عمليات بيع مخلفات الهدم وتسليم قيمة البيع لأصحاب المباني المزالة وأشار البواب إلى أن العمل توقف حاليا لأسباب تتعلق بعدم تسمية وزارة العدل لقاض مختص، وأوضح أنه يتم العمل على “استثناء العقارات الخطرة الآيلة للسقوط التي يمكن أن تنهار من تلقاء ذاتها وتشكل خطرا على السلامة العامة والمرورية والتي لا بد من إزالتها”. ونقلت الصحيفة عن مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة حمص مصطفى غزول أنه تمت إزالة 18 عقارا وبناء آيلا للسقوط، وقال إن اللجان المختصة بالأبنية الآيلة للسقوط تواجه صعوبات كبيرة تعوق عملها، أهمها صعوبة التواصل مع أصحاب ومالكي العقارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القانون رقم، 3، لعام 2018، وهذا ما يعوق تنفيذ عمليات الهدم والإزالة لكامل العقارات التي تهدد السلامة العامة والمرورية، إضافة إلى ضعف الإمكانات والاعتمادات المالية ونقص الآليات الثقيلة وآليات الخدمة.