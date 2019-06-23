أكرم إمام أوغلو.. كابوس أردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - للمرة الثانية، فاز المعارض التركي أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول، ليسدد "ضربة قاضية" للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية.

وأظهرت النتائج الأولية التي نشرتها وسائل إعلام رسمية تركية، حصول أكرم إمام أوغلو مرشح "تحالف الأمة" المعارض (مكون من حزبي الشعب الجمهوري، والخير)، على نسبة 53,69% من الأصوات مقابل 45,4% لمرشح "تحالف الجمهور" (مكون من العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية) بن علي يلدريم، بعد فرز أكثر من 95% من الأصوات.

وقالت قناة "سي.إن.إن ترك" إن مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو متقدم في إعادة انتخابات بلدية إسطنبول بواقع 53.6%، مقابل 45.4% لمرشح الحزب الحاكم بعد إحصاء 94.5% من الأصوات.

مزيد من القوة

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رئيس بلدية إسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو عاد أكثر قوة، وبات رجل تركيا القوي، بعد أن انتصر مجددا على أردوغان في المدينة التي كانت بداية صعوده للحكم فيما بعد.

ويعتبر إمام أوغلو من النجوم الصاعدين في سماء السياسة التركية، وينتمي إلى جيل الشباب، وولد في مدينة طرابزون عام 1970.

وبعدما أنهى المرحلة الثانوية بالولاية التي ولد بها، تخرج في قسم إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية في جامعة إسطنبول، قبل حصوله لاحقا على درجة الماجستير من قسم الإدارة والموارد البشرية بالجامعة نفسها.

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