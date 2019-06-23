فيديو.. سميرة سعيد تشيد بالفوز المغربي على ناميبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشادت المطربة المغربية سميرة سعيد بفوز منتخب بلادها على ناميبيا بهدف دون رد، في الجولة الأولى لكأس أمم أفريقيا 2019.

وافتتح المنتخب المغربي مشواره في البطولة بالفوز على ناميبيا، ليتصدر المجموعة الرابعة مؤقتا، انتظارا للمواجهة الأخرى بين منتخبي كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

وقالت سميرة سعيد في تصريحات لـ"العين الرياضية" عقب المباراة: "قدمنا مستوى مميزا في المباراة وإن كنت أتوقع الأفضل، ولكني سعيدة جدا بالفوز وبالأداء".

وأشادت المطربة المغربية بأداء نجوم المنتخب المغربي في المباراة وعلى رأسهم أشرف حكيمي، وحكيم زياش، ومبارك بوصفة، مؤكدة على ثقتها التامة بجميع اللاعبين.

وحرصت سميرة سعيد على مساندة منتخب بلادها في المباراة التي احتضنها ملعب السلام بالقاهرة، وأشعلت حماس جماهير المغرب قبل المواجهة.