البحرين تدين هجوم أبها: نقف صفًا واحدًا مع السعودية

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العين الإخباريةالإثنين 2019/6/24 12:52 صباحا بتوقيت أبوظبي
وزارة الخارجية بمملكة البحرين
أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، مؤكدة أنه يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية.
وجددت الخارجية البحرينية، موقفها الثابت الذي يقف في صف واحد مع السعودية ضد كل من يحاول استهداف مصالحها وأمنها واستقرارها.
وأعربت عن تأييدها التام لكل ما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمن واستقرار أراضيها، ودعم جهودها الدؤوبة الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله.
وأكدت ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات إيران ومختلف الجماعات الإرهابية التي تدعمها ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.
وأعربت البحرين عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية.
واستشهد شخص وأصيب 7 آخرون، مساء الأحد، في هجوم نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية بطائرة مسيرة استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، حسب ما ذكر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وأضاف التحالف العربي، في بيان، أن الشخص المتوفى سوري الجنسية وكان مقيما بالمملكة العربية السعودية واستشهد متأثرا بإصابته في الهجوم.
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