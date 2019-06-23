هزيمة أردوغان وإرهاب الجزيرة.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الأحد الـ23 من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تبرز هزيمة مرشح أردوغان في انتخابات بلدية إسطنبول، وتصريحات الرئيس الأمريكي، ترامب يكذب إيران: لم أبعث برسالة تحذير من هجوم، نواب بالكونجرس مطالبون بتحرك قانوني ضد الجزيرة: تجسست وروجت للإرهاب، أكرم أوغلو يعلن عهدا جديدا بإسطنبول ونهاية الغطرسة، محمد ولد الغزواني.. العسكري الإصلاحي رئيسا لموريتانيا، آبي أحمد: قوات الأمن تسيطر تماما على إقليم أمهرة، نائب الرئيس الأمريكي: لن نتهاون مع أي تهديد إيراني لمصالحنا، "تايمز": مأدبة غداء ساركوزي محور فساد مونديال قطر، "العين الإخبارية" ترصد تهجير الحوثيين قبائل الأزهور بصعدة.

أما بالاقتصاد تطالعون: قطر تهدر مليارات الدولارات.. تآكل "كبير" بودائع القطاع العام في عام، اقتصاد آيل للسقوط.. إيران تتخلى عن أقدم شركات السيارات، تكاليف البناء تشتعل في تركيا بفعل نيران الليرة والتضخم، أكبر اتفاق تجاري في العالم.. الصين تتجه لتعزيز نفوذها في آسيا، الإمارات الأولى خليجيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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وإلى الملاعب تجدون: لاعبو برشلونة يرحبون بعودة نيمار.. واللاعب مستعد لتخفيض راتبه

وفي الفن تقرأون: الممثلة المصرية هنادي مهنا لـ"العين الإخبارية": والدي لم يساعدني فنيا

وللتعرف على مزيد من الأحداث؛ يمكنكم مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة بـالضغط هنا.