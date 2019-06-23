"العسكري السوداني" يشكل لجنة للتواصل مع الحركات المسلحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم الأحد، مرسوما جمهوريا بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤى مشتركة.
ووفق وكالة الأنباء السودانية، يرأس اللجنة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس وعضوية الفريق أول ركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية والفريق ركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا نائب رئيس اللجنة السياسية واللواء ركن أسامة العوض محمدين.
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