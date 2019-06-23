الإمارات تدين هجوم أبها: دليل جديد على إرهاب الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية بطائرة مسيرة واستهدف مطار أبها الدولي جنوب السعودية، وأسفر عن استشهاد مقيم سوري وإصابة 7 مدنيين، مؤكدة أنه دليل جديد على إرهاب الحوثيين.
واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، بشدة هذا العمل الإرهابي، الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، واعتبرته دليلاً جديداً على التوجهات العدائية والإرهابية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
واستشهد شخص وأصيب 7 آخرون، مساء الأحد، في هجوم نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية بطائرة مسيرة استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، حسب ما ذكر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وأضاف التحالف العربي، في بيان، أن الشخص المتوفى سوري الجنسية وكان مقيما بالمملكة العربية السعودية واستشهد متأثرا بإصابته في الهجوم.
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